Профильные вопросы рассмотрел социальный комитет Псковского облсобрания

13:50, 27 марта 2024, ПАИ

Заседание парламентского комитета по труду и социальной политике прошло накануне очередной сессии Псковского областного Собрания под председательством Игоря Дитриха, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты рассмотрели разработанные областным правительством изменения в закон «Об образовании в Псковской области». Законопроект предполагает повышение размера стипендий для студентов, заключивших договор о целевом обучении.

Вице-губернатор, председатель комитета по финансам Татьяна Баринова доложила депутатам, что речь идёт о повышении действующего размера выплат в полтора раза – сейчас студенты-целевики среднего профессионального образования получают 3000 рублей, студенты высшей школы – 5000 рублей.

«В связи с поручением губернатора, которое было озвучено на встрече с фракциями, нами подготовлены все необходимые решения не только по студентам педагогических специальностей, но и по студентам-целевикам в здравоохранении», – отметила финансист, уточнив, что в текущем году изменений в расходные статьи бюджета вносить не потребуется.

Игорь Дитрих попросил руководителей профильных исполнительных органов разъяснить, в какие учебные заведения смогут получить целевые направления псковские студенты в этом году. По словам врио председателя областного комитета по образованию Андрея Ермакова, регион ориентируется на местные образовательные организации – ПсковГУ и педагогический колледж.

«Конечно, мы выделяем бюджетные средства, чтобы выпускники получали педагогическое образование в наших учебных заведениях, и, более того, привлекаем к нам на учёбу по целевым договорам студентов из других регионов – у нас заключено уже восемь таких договоров», – отметил специалист, напомнив, что в 2020 году на всю область было всего девять целевых договоров. Сейчас, озвучил Андрей Ермаков, общее количество договоров – 72, и ожидается их рост.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко проинформировала депутатов, что в зависимости от выбранной медицинской специальности договоры с получившими направление студентами заключаются без территориальной привязки – «и наш университет, и питерские университеты, и другие медицинские вузы».

«Надеемся, что повышение размера выплат студентам-целевикам позволит привлечь кадры в школу», – оценила расширение меры поддержки заместитель председателя парламентского комитета Елена Даньшова. Выйдя за рамки обсуждаемого законопроекта, директор великолукской школы, по просьбе коллег-педагогов, спросила руководителя профильного исполнительного органа об анонсированной в послании президента дополнительной федеральной выплате учителям.

«В ближайшее время выйдем с хорошими новостями, – пообещал педагогическому сообществу Андрей Ермаков. – Сейчас внутри ведомства обсуждаем механику реализации, но будем действовать строго с посылами президента».

Единогласно проголосовав за законопроект о повышении стипендий, депутаты перешли к рассмотрению обращения коллег из Ленинградской области к премьер-министру Михаилу Мишустину. Суть документа пояснил Игорь Дитрих. С начала 2023 года отдельным категориям медицинских работников центральных районных и районных больниц была установлена специальная социальная выплата. В Ленинградской области, как и в Псковской, часть больниц трансформировалась в межрайонные, из-за чего возникли проблемы с получением доплаты – работники этих учреждений не указаны в качестве получателей социальной выплаты, хотя коллективы межрайонных больниц выполняют те же функции, что и медики в районных больницах. Для соблюдения принципа равенства законодатели просят внести соответствующие изменения в постановление Правительства РФ.

«Есть определённые проблемы с реализацией этого постановления для некоторых категорий медицинских работников, – подтвердил актуальность проблемы и для псковского медицинского сообщества председатель комитета Игорь Дитрих. – Предлагаю собраться за круглым столом, чтобы совместными усилиями правительства, профсоюзов, законодательных органов нивелировать недочёты в ближайшее время. По сути, законодательная инициатива Собрания Ленинградской области подталкивает нас и к этому разговору и к необходимости принятия решения в пользу наших граждан, в пользу медицинских работников – чтобы постановление правительства читалось всеми однозначно».

Также депутаты поддержали федеральную законодательную инициативу, расширяющую гарантии прав лиц с различными формами инвалидности на доступ к информации о деятельности государственных структур. Законопроект предполагает адаптировать сайты муниципальных и государственных органов с учётом потребностей инвалидов.