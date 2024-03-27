ЕР: Площадки «Диктанта Победы» откроются во всех регионах страны
Международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны состоится 26 апреля по всей России, сообщает сайт ER.ru.
Партия «Единая Россия» проводит «Диктант Победы» уже в шестой раз. В этом году участников ожидают задания, посвящённые 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.
«Площадки будут открыты во всех российских регионах. «Диктант Победы» пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков – английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет», – подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.
Тестирование будут проводить в школах, музеях, на вокзалах, в поездах дальнего следования, в аэропортах и в самолетах. Также площадки организуют во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее героями.
Вопросы теста для российских и иностранных участников будут составлять ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Кроме того, они же вместе с экспертами разрабатывают подготовительные тесты для тех, кто планирует принять участие в «Диктанте Победы». Их можно пройти на сайте диктантпобеды.рф. Также подготовиться помогут исторические интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа».
Центральная площадка акции – Музей Победы в Москве – организует в новых регионах тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы» в восьми федеральных округах, проведет мультимедийные выставки и цифровые экскурсии, которые помогут всем желающим больше узнать о событиях 1941-1945 гг.
По словам регионального координатора партийного проекта «Историческая память» Владимира Яникова, в Псковской области в акции «Диктант Победы» традиционно примут участие все 26 муниципалитетов региона.
В прошлом году в Псковской области «Диктант Победы» написали более 2,5 тысячи человек на 69 площадках. Основной площадкой в этом году в регионе станет Псковский государственный университет, где предполагается участие депутатов различного уровня и лидеров общественного мнения. А Великолукская государственная академия физической культуры и спорта будет центральной площадкой проведения акции в Великих Луках, подчеркнул Владимир Яников.
«Отмечу и площадку в Пустошкинском районном историко-краеведческом музее, где два из четырех залов посвящены Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. «Диктант Победы» напишут и в общеобразовательных школах, и в военных частях нашего региона. К акции присоединятся десантники прославленной 76-й дивизии, представители МЧС, Росгвардии, депутаты, партийцы, общественники», – сказал он.
«Диктант Победы» проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Партнёрами акции традиционно выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтёры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие принимают в акции силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС.