ЕР: Площадки «Диктанта Победы» откроются во всех регионах страны

14:28, 27 марта 2024, ПАИ

Международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны состоится 26 апреля по всей России, сообщает сайт ER.ru.

Партия «Единая Россия» проводит «Диктант Победы» уже в шестой раз. В этом году участников ожидают задания, посвящённые 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

«Площадки будут открыты во всех российских регионах. «Диктант Победы» пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков – английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет», – подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

Тестирование будут проводить в школах, музеях, на вокзалах, в поездах дальнего следования, в аэропортах и в самолетах. Также площадки организуют во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее героями.

Вопросы теста для российских и иностранных участников будут составлять ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Кроме того, они же вместе с экспертами разрабатывают подготовительные тесты для тех, кто планирует принять участие в «Диктанте Победы». Их можно пройти на сайте диктантпобеды.рф. Также подготовиться помогут исторические интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа».

Центральная площадка акции – Музей Победы в Москве – организует в новых регионах тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы» в восьми федеральных округах, проведет мультимедийные выставки и цифровые экскурсии, которые помогут всем желающим больше узнать о событиях 1941-1945 гг.

По словам регионального координатора партийного проекта «Историческая память» Владимира Яникова, в Псковской области в акции «Диктант Победы» традиционно примут участие все 26 муниципалитетов региона.

В прошлом году в Псковской области «Диктант Победы» написали более 2,5 тысячи человек на 69 площадках. Основной площадкой в этом году в регионе станет Псковский государственный университет, где предполагается участие депутатов различного уровня и лидеров общественного мнения. А Великолукская государственная академия физической культуры и спорта будет центральной площадкой проведения акции в Великих Луках, подчеркнул Владимир Яников.

«Отмечу и площадку в Пустошкинском районном историко-краеведческом музее, где два из четырех залов посвящены Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. «Диктант Победы» напишут и в общеобразовательных школах, и в военных частях нашего региона. К акции присоединятся десантники прославленной 76-й дивизии, представители МЧС, Росгвардии, депутаты, партийцы, общественники», – сказал он.

«Диктант Победы» проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Партнёрами акции традиционно выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтёры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие принимают в акции силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС.