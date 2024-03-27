Онлайн-вебинар на тему экранизации романа Пушкина «Евгений Онегин» проведёт музей-заповедник «Михайловское»

20:52, 27 марта 2024, ПАИ

Трансляция вебинара Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» состоится на портале «Образование на русском» (ресурс Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, Москва) завтра, 28 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Тема занятия – «Экранизация романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Поэзия и кинематограф».

Разработал и проведёт его Дмитрий Могучев, киноактёр и режиссёр, ведущий специалист службы научно-музейной работы «Михайловского». Лектор предполагает поговорить со своими слушателями об отечественных и зарубежных экранизациях романа, о его кино- и телеверсиях, а также о влиянии этих работ на современного зрителя. «Кроме того, интересно проследить, какие элементы пушкинского текста остаются неизменными в различных экранизациях, а какие приобретают новые смыслы в очередной режиссёрской интерпретации», – отметил Дмитрий Могучев.

Вебинар в онлайн-режиме начнётся в 16:00. Его слушателем на портале «Образование на русском» после регистрации (авторизации) может стать каждый желающий. А для тех, кто хотел бы, но в назначенный час не сможет присоединиться к совместному просмотру, на ресурсе Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина предусмотрен раздел «Архив вебинаров», где беседы доступны в записи.