В ПсковГУ прошёл открытый диалог с участниками Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи
Студенты ПсковГУ встретились с участниками Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
Опытом волонтёрской работы на фестивале со студентами поделилась начальник «Добро.Центра» ПсковГУ Алина Корныльева. Специалист рассказала, как проходил отбор на мероприятие и какие впечатления остались у неё после поездки.
Участники фестиваля отметили, что на ВФМ присутствовали представители других стран, однако благодаря онлайн-переводчикам сложностей с общением не возникло.
«Мы приобрели новых друзей из разных городов России и за рубежом, с которыми поддерживаем общение через социальные сети. Открытость и взаимообогащение помогают расширять горизонты и видеть мир в новом свете», – рассказали участники фестиваля. Они посоветовали студентам не упускать шанс и открывать для себя мир возможностей и незабываемых встреч на подобных мероприятиях.
Добавим, встреча прошла в рамках работы Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.
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