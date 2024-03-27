Пскович применил перцовый баллончик против незнакомца и получил кулаком в лицо

23:29, 27 марта 2024, ПАИ

Перед судом предстанет житель Пскова, который в ходе конфликта со случайным прохожим сильно ударил его в лицо, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что мужчина, заходя за угол дома, столкнулся с потерпевшим плечами, после чего между ними завязался конфликт. Потерпевший применил в отношении оппонента перцовый баллончик и попытался скрыться, однако мужчина, протерев глаза, догнал его и ударил кулаком в лицо, причинив многочисленные переломы костей лицевого скелета. Пострадавший получил вред здоровью средней степени тяжести. Его госпитализировали в медучреждение.

Прокурор утвердил обвинительный акт против псковича. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.