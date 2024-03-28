Александр Голышев: Испытания закаляют наш народ

09:46, 28 марта 2024, ПАИ

Испытания закаляют россиян, заявил доктор культурологии, заслуженный работник культуры РФ Александр Голышев.

Он отметил, что русский народ миролюбив пока с ним по-хорошему. «В противном случае, его свободолюбие и обостренное чувство справедливости пробуждают в нем воинский дух и силу неукротимого сопротивления. Этика свободы, отмечал Бердяев, порождает героизм. Поэтому россияне не представляют себя поверженными в текущем конфликте с режимом Украины и агрессорами стран НАТО. Зверства, ложь, беспринципность и наглость врага только закаляют воинов, сплачивают народ, а значит победа будет за нами», - отметил спикер.

Он подчеркнул, что псковичи, как и все россияне, со скорбью и негодованием отнеслись к террористической атаке в «Крокус Сити Холле».

«Активизировали помощь участникам СВО, большим вниманием окружили тех, кому социальная помощь нужна сегодня более всего. Коллективный Запад прекрасно понимая, что их 500 летнему владычеству приходит конец готовы на все и на новые провокации, и на террористические действия. К ним надо быть готовым. Этому надо противопоставить гражданскую ответственность, собранность и четкость при реализации властных полномочий. Навести порядок в эмиграционной политике. Выловить тех, кто выдает российские паспорта не знающим русского языка; кто принимает в эксплуатацию здания, не обеспеченные техническими средствами пожаротушения; явных и тайных пособников вражеской агентуры. Подобные испытания закаляют народ, пробуждают патриотические чувства, возвышают достоинство человека, как фундамент, на котором строится будущее нашей страны», - подытожил Александр Голышев.