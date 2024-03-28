Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Голышев: Испытания закаляют наш народ

Испытания закаляют россиян, заявил доктор культурологии, заслуженный работник культуры РФ Александр Голышев.

Он отметил, что русский народ миролюбив пока с ним по-хорошему. «В противном случае, его свободолюбие и обостренное чувство справедливости пробуждают в нем воинский дух и силу неукротимого сопротивления. Этика свободы, отмечал Бердяев, порождает героизм. Поэтому россияне не представляют себя поверженными в текущем конфликте с режимом Украины и агрессорами стран НАТО. Зверства, ложь, беспринципность и наглость врага только закаляют воинов, сплачивают народ, а значит победа будет за нами», - отметил спикер.

Он подчеркнул, что псковичи, как и все россияне, со скорбью и негодованием отнеслись к террористической атаке в «Крокус Сити Холле».

«Активизировали помощь участникам СВО, большим вниманием окружили тех, кому социальная помощь нужна сегодня более всего. Коллективный Запад прекрасно понимая, что их 500 летнему владычеству приходит конец готовы на все и на новые провокации, и на террористические действия. К ним надо быть готовым. Этому надо противопоставить гражданскую ответственность, собранность и четкость при реализации властных полномочий. Навести порядок в эмиграционной политике. Выловить тех, кто выдает российские паспорта не знающим русского языка; кто принимает в эксплуатацию здания, не обеспеченные техническими средствами пожаротушения; явных и тайных пособников вражеской агентуры. Подобные испытания закаляют народ, пробуждают патриотические чувства, возвышают достоинство человека, как фундамент, на котором строится будущее нашей страны», - подытожил Александр Голышев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 марта 2024

Железнодорожный переезд в Локне частично перекроют 5 апреля
28 марта 2024

В Бурятии изобрели необычные кексы
28 марта 2024

Михаил Ведерников внёс законопроект о повышении стипендий для будущих педагогов
27 марта 2024

Российская писательница рассказала псковичам о сказкотерапии
27 марта 2024

В ПсковГУ прошёл открытый диалог с участниками Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи
27 марта 2024

О ещё одной женщине – героине СВО рассказал Михаил Ведерников
27 марта 2024

Деструктивный камень заменили на северном и южном фасадах Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря
27 марта 2024

Названа предварительная причина пожара в многоэтажке в Псковском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...