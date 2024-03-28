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Происшествия

Сигареты на полмиллиона рублей обнаружили псковские пограничники в вагоне с семенами льна

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли попытку контрабанды партии табачных изделий стоимостью полмиллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Погрануправления.

Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Псковской области

Инцидент произошёл в железнодорожном пункте пропуска «Себеж», куда прибыл грузовой состав, направлявшийся из России в Латвию. При осмотре поезда в вагоне с семенами льна пограничники обнаружили оборудованный тайник в виде прямоугольного выреза 25 x 20 см на магнитах.

Во время осмотра вагона в обшивке бункерного пространства над колесной парой удалось найти 5000 пачек сигарет иностранного производства. Предварительная сумма оценки контрабандного товара составила 500 000 рублей.

Табачные изделия изъяты для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

Пограничное управление напоминает, что за незаконное перемещение через государственную границу табачных изделий статьей 200.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 2 млн рублей.

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