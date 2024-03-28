Пятилетнего ребёнка сбили в Печорах
Водитель за рулём Volkswagen Polo допустил наезд на пятилетнего ребёнка. ДТП произошло на улице Псковской в Печорах, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По словам очевидцев, пока родители отвлеклись, ребёнок выбежал на проезжую часть.
По предварительным данным, ребёнка госпитализируют в медучреждение в Псков с различными травмами.
На месте работают пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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