Пятилетнего ребёнка сбили в Печорах

13:07, 28 марта 2024, ПАИ

Водитель за рулём Volkswagen Polo допустил наезд на пятилетнего ребёнка. ДТП произошло на улице Псковской в Печорах, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







По словам очевидцев, пока родители отвлеклись, ребёнок выбежал на проезжую часть.

По предварительным данным, ребёнка госпитализируют в медучреждение в Псков с различными травмами.

На месте работают пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.