Законопроект об адаптации сайтов госструктур для инвалидов поддержали псковские депутаты

13:51, 28 марта 2024, ПАИ

Псковское областное Собрание депутатов приняло постановление в поддержку проекта федерального закона, направленного на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов с различными нарушениями здоровья к информации о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций. Законодательную инициативу предложила группа сенаторов, среди которых первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, а также депутаты Госдумы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В настоящее время сайты государственных и муниципальных органов власти адаптированы только для слабовидящих и незрячих пользователей. Законопроект предлагает расширить гарантии прав лиц с различными формами инвалидности на доступ к информации о деятельности государственных структур. Предполагается, что для реализации законопроекта будут использованы ресурсы Минцифры России, что позволит государственным и муниципальным органам бесплатно модернизировать свои официальные сайты с учётом новых требований.

В случае принятия внесённого в Госдуму законопроекта новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года.