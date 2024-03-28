До +14 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 29 марта

15:01, 28 марта 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 29 марта, также днём в большинстве районов пройдёт дождь, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, в течение дня его направление поменяется на западное.

Температура воздуха в регионе ночью составит от +2 до +7 градусов, днём будет держаться в пределах от +9 до +14 градусов.

Атмосферное давление будет низким.