До +14 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 29 марта
Облачная погода ожидается в Псковской области 29 марта, также днём в большинстве районов пройдёт дождь, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, в течение дня его направление поменяется на западное.
Температура воздуха в регионе ночью составит от +2 до +7 градусов, днём будет держаться в пределах от +9 до +14 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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