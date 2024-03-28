Росгвардейцы задержали трёх жителей Пскова за кражу продуктов
Росгвардейцы задержали трёх жителей Пскова за кражу продуктов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Первая кража произошла около 20:00 27 марта. В магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали псковича и псковичку, которые пронесли через кассу продукты, не заплатив за них.
Второе происшествие случилось в этом же магазине около 1:00 28 марта. Росгвардейцы задержали 27-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала кондитерские изделия.
Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали невельчанина, который обокрал кафе, выбив двери.
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