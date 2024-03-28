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Происшествия

Росгвардейцы задержали трёх жителей Пскова за кражу продуктов

Росгвардейцы задержали трёх жителей Пскова за кражу продуктов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Первая кража произошла около 20:00 27 марта. В магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали псковича и псковичку, которые пронесли через кассу продукты, не заплатив за них.

Второе происшествие случилось в этом же магазине около 1:00 28 марта. Росгвардейцы задержали 27-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала кондитерские изделия.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали невельчанина, который обокрал кафе, выбив двери.

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