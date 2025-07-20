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Происшествия

Два человека пострадали при лобовом столкновении Nissan и ВАЗ-2115 в Псковском районе

Между деревнями Стяглы и Корлы в Псковском районе произошло лобовое столкновение Nissan и ВАЗ-2115. Водитель ВАЗ оказался заблокирован в автомобиле, его спутница получила травмы. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Псковском районе
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"

Бригада санавиации госпитализировала женщину. Спасатели с помощью гидравлического оборудования освободили водителя и передали его бригаде медицины катастроф.

На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.

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