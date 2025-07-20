Два человека пострадали при лобовом столкновении Nissan и ВАЗ-2115 в Псковском районе

23:51, 20 июля 2025, ПАИ

Между деревнями Стяглы и Корлы в Псковском районе произошло лобовое столкновение Nissan и ВАЗ-2115. Водитель ВАЗ оказался заблокирован в автомобиле, его спутница получила травмы. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"













Бригада санавиации госпитализировала женщину. Спасатели с помощью гидравлического оборудования освободили водителя и передали его бригаде медицины катастроф.

На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.