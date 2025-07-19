В Пскове проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре
В Пскове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одной из квартир двухэтажного многоквартирного жилого дома в городе Пскове тела 41-летнего местного жителя спризнаками воздействия высоких температур.
По полученной следствием информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем. Иные лица в ходе пожара не пострадали. В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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