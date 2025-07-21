Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе, где пострадали два человека

07:51, 21 июля 2025, ПАИ

Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ» опубликовал видео с места ДТП в Псковском районе, где пострадали два человека.

ДТП произошло между деревнями Стяглы и Корлы. Столкнулись автомобили Nissan и ВАЗ-2115. Водитель ВАЗа оказался заблокирован в автомобиле, его спутница получила травмы. Бригада санавиации госпитализировала женщину. Спасатели с помощью гидравлического оборудования освободили водителя и передали его бригаде медицины катастроф.

На месте также работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.