84-летний нетрезвый водитель мотоцикла учинил ДТП в Пскове

15:15, 20 июля 2025, ПАИ

ДТП с участием мотоциклиста произошло у дома №1 на улице Льва Толстого в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Мужчина 1941 года, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в бордюр.

Мотоциклист получил травмы.На место прибыли спасатели и бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего.

На месте работают сотрудники ГАИ, спасатели АСС, бригада скорой помощи.обстоятельства произошедшего выясняются.