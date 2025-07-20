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Происшествия

84-летний нетрезвый водитель мотоцикла учинил ДТП в Пскове

ДТП с участием мотоциклиста произошло у дома №1 на улице Льва Толстого в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

Мужчина 1941 года, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в бордюр.

Мотоциклист получил травмы.На место прибыли спасатели и бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего.

На месте работают сотрудники ГАИ, спасатели АСС, бригада скорой помощи.обстоятельства произошедшего выясняются.

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