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Происшествия

82-летний мужчина пропал в Псковской области

82-летний Олег Карлинский пропал в деревне Извоз Новоржевского муниципального округа, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

Фото предоставили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области

20 июля мужчина вышел из дома и не вернулся.

Олег Карлинский ростом 152 сантиметра, худощавого телосложения, у него седые волосы и серые глаза. Мужчина был одет в тёмно-серо-зелёную рубашку в клетку, бирюзовую футболку, чёрные штаны, голубые тапки, чёрную кепку.

Любую полезную информацию можно сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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