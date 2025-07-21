82-летний мужчина пропал в Псковской области

08:32, 21 июля 2025, ПАИ

82-летний Олег Карлинский пропал в деревне Извоз Новоржевского муниципального округа, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

20 июля мужчина вышел из дома и не вернулся.

Олег Карлинский ростом 152 сантиметра, худощавого телосложения, у него седые волосы и серые глаза. Мужчина был одет в тёмно-серо-зелёную рубашку в клетку, бирюзовую футболку, чёрные штаны, голубые тапки, чёрную кепку.

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