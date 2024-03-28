План выявления правообладателей ранее учтённой недвижимости выполнили в Псковской области почти на 100%

18:12, 28 марта 2024, ПАИ

Показатели дорожной карты по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости в первом квартале этого года выполнены в Псковской области на 99 %. Об этом сообщила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко в ходе общего собрания ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», которое прошло в Псковском районе, сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«Доля выполнения планового показателя по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости по состоянию на 15 марта составляет 99 %. Мы можем говорить о том, что на сегодняшний день мы выполнили показатель на 100 % за первый квартал. Результативность составляет 86 % – это по Северо-Западу один из самых высоких показателей», – отметила Олеся Ребеко.

Всего было проанализировано почти 72 тысячи объектов, уточнила руководитель регионального управления Росреестра. При этом критичное невыполнение плана наблюдается в Гдовском, Новоржевском и Плюсском районах. «Там не принято ни одного решения о выявлении правообладателя объекта. Широкая практика решения по выявлению правообладателей была в Опочецком, Дновском и Островском районах», – заключила Олеся Ребеко.