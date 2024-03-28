Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

План выявления правообладателей ранее учтённой недвижимости выполнили в Псковской области почти на 100%

Показатели дорожной карты по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости в первом квартале этого года выполнены в Псковской области на 99 %. Об этом сообщила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко в ходе общего собрания ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», которое прошло в Псковском районе, сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Показатели дорожной карты по выявлению правообладателей выполнены в Псковской области почти на 100 %. Фото: ПАИ

«Доля выполнения планового показателя по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости по состоянию на 15 марта составляет 99 %. Мы можем говорить о том, что на сегодняшний день мы выполнили показатель на 100 % за первый квартал. Результативность составляет 86 % – это по Северо-Западу один из самых высоких показателей», – отметила Олеся Ребеко.

Всего было проанализировано почти 72 тысячи объектов, уточнила руководитель регионального управления Росреестра. При этом критичное невыполнение плана наблюдается в Гдовском, Новоржевском и Плюсском районах. «Там не принято ни одного решения о выявлении правообладателя объекта. Широкая практика решения по выявлению правообладателей была в Опочецком, Дновском и Островском районах», – заключила Олеся Ребеко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 марта 2024

Врач из Уфы приехала работать в Псков
28 марта 2024

Огромная пробка образовалась в центре Пскова из-за ДТП
28 марта 2024

Совет муниципальных образований Псковской области подвёл итоги работы за 2023 год
28 марта 2024

В Псковском районе прошло собрание совета муниципальных образований региона
28 марта 2024

Более 1300 человек посетили выставку «Израненная земля Донбасса» в Изборске
28 марта 2024

Лучших экскурсоводов и краеведов среди школьников определили в Псковской области
28 марта 2024

В предстоящие выходные псковские метеорологи ожидают температурный рекорд
28 марта 2024

Псковскую область может накрыть облако пыли из Сахары и кислотные дожди из Исландии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...