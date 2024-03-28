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Представители калининградских ТОС применят опыт и идеи псковских коллег для развития территорий

Делегация из Калининградской области в составе специалистов органов местного самоуправления и представителей движения ТОС приехала в Псковскую область с двухдневным визитом, чтобы ознакомиться с опытом региона в развитии территориального общественного управления, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Представители калининградских ТОС применят опыт и идеи псковских коллег для развития территорий. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Многие гости отметили высокую степень поддержки ТОС со стороны региональных и муниципальных властей. «У вас интересная муниципальная практика развития движения ТОС: вы выделяете субсидии на поддержку самоуправлений разных юридических форм. Очень понравилось, что работа проводится в комплексе: есть поддержка ТОС и инициативное бюджетирование», – сказала консультант по связям с общественностью Черняховского муниципального округа Калининградской области Елена Яшиницына.

Председатель ТОС «Неплейкино» Николай Зазуля отметил, что его поразило ТОС «Платишино». «Просторы необыкновенные, люди замечательные. И такой контраст, когда малыми силами делаются такие большие дела! Нам этому ещё стоит учиться. Мы приехали, заразились у этих людей энергией, отношением к своей земле», – сказал он.

Ещё один представитель калининградской делегации Ростислав Матвеев удивился, как маленькой деревне Платишино в Псковской области удалось превратиться в место притяжения, куда автобусами приезжают туристы.

Отмечается, что в ходе встречи псковичи и калининградцы обменялись ценным опытом развития ТОС, который будут активно применять в реализации собственных проектов.

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