Врач Зимина назвала способы сохранить слух

21:18, 28 марта 2024, ПАИ

Как сохранить слух, рассказала врач-оториноларинголог клиник «Атлас» Светлана Зимина, её слова приводит «Газета.Ru».

Во-первых, необходимо выбирать наушники накладного типа и хорошего качества. В плохих наушниках может быть резкий перепад громкости, что может привести к акустической травме, отметила врач. В целом она посоветовала как можно реже использовать наушники и не превышать 60 % от максимальной громкости.

Кроме того, врач предупредила, что обрабатывать уши внутри ватными палочками нельзя, поскольку они нередко повреждают барабанную перепонку и кожу слухового прохода.

Специалист также напомнила, что при болях или обострениях хронических заболеваний носа и ушей важно сразу обращаться к врачу и не заниматься самолечением.