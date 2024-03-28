Красочный город появился на стене Куньинской школы
Красочный город появился на стене Куньинской школы, сообщает газета «Пламя».
Напомним, в прошлом году в Куньинской школе провели капитальный ремонт. Чтобы добавить настроения, руководство учреждения решило в качестве эксперимента разместить на стене школьного коридора большой яркий рисунок.
Реализовала проект педагог-организатор Мария Панова. Художница по образованию, она пришла работать в Куньинскую школу в октябре 2023 года и сейчас ведёт кружок «Я учусь рисовать», а также помогает во всех творческих инициативах.
«Панно ещё не закончено, но уже впечатляет и масштабом, и яркими красками. Нам очень нравится! А руководство школы уже горит идеями так же раскрасить другие помещения», – написали в газете.
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