Красочный город появился на стене Куньинской школы

23:52, 28 марта 2024, ПАИ

Красочный город появился на стене Куньинской школы, сообщает газета «Пламя».

Напомним, в прошлом году в Куньинской школе провели капитальный ремонт. Чтобы добавить настроения, руководство учреждения решило в качестве эксперимента разместить на стене школьного коридора большой яркий рисунок.

Реализовала проект педагог-организатор Мария Панова. Художница по образованию, она пришла работать в Куньинскую школу в октябре 2023 года и сейчас ведёт кружок «Я учусь рисовать», а также помогает во всех творческих инициативах.

«Панно ещё не закончено, но уже впечатляет и масштабом, и яркими красками. Нам очень нравится! А руководство школы уже горит идеями так же раскрасить другие помещения», – написали в газете.