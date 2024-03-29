Сборная Псковской области примет участие в первенстве России по шахматам

10:50, 29 марта 2024, ПАИ

Сборная Псковской области примет участие в первенстве России по шахматам, которое пройдёт в Екатеринбурге с 1 по 16 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил официальный тренер-представитель команды Святослав Самсонов.

В высшей лиге сыграют победительница первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) среди девочек до 13 лет Мария Солдатова, бронзовый призёр первенства СЗФО среди юношей до 15 лет Ростислав Бобовкин, а также шахматисты, которые вышли не с призовых мест, – Вероника Петрова и Эвелина Галаханова.

В первой лиге сыграют участники первенства СЗФО Савелий Козлов, Матвей Данилов и Дмитрий Голубев.

Практически все участники сборной Псковской области тренируются в Пскове. Мария Солдатова представляет Псковский район.

Соревнования пройдут по классическим и быстрым шахматам, блицу и шахматным композициям.

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