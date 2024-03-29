Жителя Бежаницкого района осудили за вождение с поддельными правами
Жителя Бежаницкого района осудили за использование поддельных водительских прав, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.
В марте прошлого года 44-летний мужчина купил поддельное водительское удостоверение в Санкт-Петербурге. В декабре его за рулём остановили сотрудники ОГИБДД для проверки документов, и он предъявил поддельные права.
Бежаницкий районный суд назначил мужчине наказание в виде 260 часов обязательных работ с отбыванием наказания в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.
В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.
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