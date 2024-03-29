Псковичка принимает участие в Кубке России по гребле на байдарках

13:03, 29 марта 2024, ПАИ

Псковская спортсменка Ангелина Семёнова, которая выступает в составе Московской области, принимает участие в Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования стартовали сегодня, 29 марта, в Краснодаре. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гребли на байдарках и каноэ России.

В соревнованиях принимают участие более 300 гребцов из 29 регионов России.

Ангелина Семёнова сегодня, 29 марта, стартует в предварительной гонке на 500 метров на байдарках. Начало в 13:35. В предварительном заезде ей будут противостоять восемь спортсменок из Самарской, Тульской, Ростовской, Московской, Омской и Архангельской областей, а также Москвы. Спортсменки, которые займут места с первого по четвёртое, а также три спортсменки, которые покажут лучшее время среди пятых мест, выйдут в полуфинал, который состоится сегодня.

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