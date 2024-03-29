К мужскому врачу чаще всего обращаются псковичи до 25 лет

15:00, 29 марта 2024, ПАИ

К мужскому врачу чаще всего обращаются псковичи до 25 лет, рассказала врач – уролог-андролог Псковского клинического перинатального центра Юлия Папинок в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Псковичи довольно часто обращаются к андрологу: и просто провериться, и те, кто планируют ребёнка. Причём сами приходят молодые люди лет до 25», - рассказала Юлия Папинок.

40-45-летние мужчина самостоятельно посещают мужского специалиста редко, констатировала Юлия Папинок. «Их либо жёны приводят, либо они приходят, когда не получается с зачатием», - уточнила специалист.