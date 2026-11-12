До 70% малого и микробизнеса в Псковской области приходится на женщин

16:32, 12 ноября 2026, ПАИ

Женщины составляют от 60 до 70 % представителей малого и микробизнеса в таких сферах, как услуги, индустрия красоты, образование и креативная экономика. При этом предпринимательницам зачастую важнее не финансовая помощь, а профессиональное сопровождение, обучение и наставничество. Об этом говорили участницы круглого стола «Код женского предпринимательства» в медиацентре ПАИ, который прошёл в рамках Недели креативной экономики «Другое дело».

Директор центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Романова отметила, что объём финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства сокращается, однако соответствующие меры продолжают действовать, в том числе для женского бизнеса.

По её словам, именно женщины сегодня во многом определяют развитие креативной экономики. Они быстрее адаптируются к переменам, гибче реагируют на сложные обстоятельства, легче осваивают новые подходы и умеют выстраивать командную работу.

«Вообще весь малый и микробизнес: сфера услуг, бьюти-сфера, сфера образования, креативная экономика – 60–70 % – это именно женщины. Причём как раз женщины обращаются не столько за финансовой поддержкой, сколько за методической помощью и кураторством», – рассказала Анастасия Романова.

Она подчеркнула, что предпринимательницы становятся движущей силой креативной экономики благодаря способности приспосабливаться к меняющимся условиям и находить нестандартные решения.

С тем, что женщины занимают значительную часть малого бизнеса и готовы постоянно учиться, согласилась сооснователь издательства «Пиши, как профи» и сети языковых школ и детских садов в Смоленске, автор книг и спикер TEDx Алевтина Попова.

«Действительно, малый бизнес представлен в основном женщинами. И как раз женщины готовы учиться новому, узнавать о новых подходах», – отметила она.