Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До 70% малого и микробизнеса в Псковской области приходится на женщин

Женщины составляют от 60 до 70 % представителей малого и микробизнеса в таких сферах, как услуги, индустрия красоты, образование и креативная экономика. При этом предпринимательницам зачастую важнее не финансовая помощь, а профессиональное сопровождение, обучение и наставничество. Об этом говорили участницы круглого стола «Код женского предпринимательства» в медиацентре ПАИ, который прошёл в рамках Недели креативной экономики «Другое дело».

Директор центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Романова отметила, что объём финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства сокращается, однако соответствующие меры продолжают действовать, в том числе для женского бизнеса.

Анастасия Романова. Фото: ПАИ

По её словам, именно женщины сегодня во многом определяют развитие креативной экономики. Они быстрее адаптируются к переменам, гибче реагируют на сложные обстоятельства, легче осваивают новые подходы и умеют выстраивать командную работу.

«Вообще весь малый и микробизнес: сфера услуг, бьюти-сфера, сфера образования, креативная экономика – 60–70 % – это именно женщины. Причём как раз женщины обращаются не столько за финансовой поддержкой, сколько за методической помощью и кураторством», – рассказала Анастасия Романова.

Она подчеркнула, что предпринимательницы становятся движущей силой креативной экономики благодаря способности приспосабливаться к меняющимся условиям и находить нестандартные решения.

С тем, что женщины занимают значительную часть малого бизнеса и готовы постоянно учиться, согласилась сооснователь издательства «Пиши, как профи» и сети языковых школ и детских садов в Смоленске, автор книг и спикер TEDx Алевтина Попова.

Алевтина Попова. Фото: ПАИ

«Действительно, малый бизнес представлен в основном женщинами. И как раз женщины готовы учиться новому, узнавать о новых подходах», – отметила она.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

12 ноября 2026

День открытых дверей пройдёт в Псковском онкодиспансере
12 ноября 2026

T2 запускает Лину – первого голосового ассистента на базе генеративного ИИ
12 ноября 2026

Псковская область предложила изменить порядок финансирования лекарств для пациентов с редкими заболеваниями
12 ноября 2026

Без взлома: мошенники научились получать доступ к аккаунтам через «доверенные» коды
12 ноября 2026

Главный архитектор Псковской области стал гостем программы «Минкульт». Главное
12 ноября 2026

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 13 ноября
12 ноября 2026

«Не вместо детей, а вместе с детьми»: Юлия Колбасова и Мария Тучак рассказали о воспитании, мотивации и наставниках
12 ноября 2026

В Псковской области подвели промежуточные итоги проекта «Клуб друзей»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...