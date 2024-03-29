Псковский андролог перечислила факторы, отрицательно влияющие на способность мужчины к зачатию

15:10, 29 марта 2024, ПАИ

Курение вейпов, табака, алкоголь, лишний, вес, стресс и редкие половые акты отрицательно влияют на зачатие ребёнка, перечислила врач – уролог-андролог Псковского клинического перинатального центра Юлия Папинок в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У нас ведь девушки в основном себя винят, что у них не получается забеременеть, но и мужчина должен обязательно обследоваться, сдать спермограмму. С любыми ситуациями можно работать», - заверила Юлия Папинок.

«Врач также отметила, что за развитием мужчины и гигиеной половых органов надо следить с младенчества.

Она также добавила, что при дискомфорте в районе половых органов мальчику, подростку или мужчине стоит незамедлительно показаться врачу.