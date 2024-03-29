Вред подгузников для будущего мужского здоровья преувеличен – псковский уролог
Вред подгузников для будущего мужского здоровья преувеличен, отметила врач – уролог-андролог Псковского клинического перинатального центра Юлия Папинок в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
По словам специалиста, во всём хороша мера. «Не стоит держать ребенка в памперсах круглосуточно. Думаю, что никто так и не делает. Малыша же достают, регулярно моют. Гигиена в этом вопросе важнее, чем ношение или не ношение памперса», - уточнила Юлия Папинок.
Специалист добавила также, что и мальчиков, и девочек следует вовремя приучать самостоятельно ходить в туалет. «Ну точно не надо держать ребёнка в памперсе до двух лет», - заключила Юлия Папинок.
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