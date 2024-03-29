Уролог из Пскова: Обрезание делается по показаниям

16:04, 29 марта 2024, ПАИ

Обрезание делается по показаниям, отметила врач – уролог-андролог Псковского клинического перинатального центра Юлия Папинок в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если головка не открывается, происходит нагноение, то стоит идти к врачу и сделать обрезание. Но если речь идет о совсем малышах, то тут не стоит делать резких движений, потому что со временем головка может разработаться и начать открываться. Стоит немного понаблюдать», - рекомендовала Юлия Папинок.

При этом обрезание, по словам врача, благоприятно влияет на профилактику инфекционных заболеваний у мужчин.