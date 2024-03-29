Отсутствие потенции – звоночек насчёт проблем с сердцем, предупредила псковичей андролог
Отсутствие или плохая потенция – звоночек насчёт проблем с сердцем, предупредила врач – уролог-андролог Псковского клинического перинатального центра Юлия Папинок в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Тут сразу надо идти к кардиологу, а не «Виагрой» лечиться. Надо искать причину, а не бороться с последствиями», – подчеркнула специалист.
Врач также призвала мужчин следить за питанием и за своим весом. «Чем меньше жира, тем больше мужского гормона тестостерона. Чем меньше стресса, тем больше тестостерона. Понятно, что не надо себя держать вечно на гречке с курицей, иногда можно побаловаться стейком и солёным огурчиком», – разрешила Юлия Папинок, предупредив о мере.
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Отсутствие потенции – звоночек насчёт проблем с сердцем, предупредила псковичей андролог
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