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Тёплый и сухой апрель прогнозируют метеорологи в Псковской области

Среднемесячная температура воздуха в апреле будет колебаться в диапазоне от +5,1 до +6,6 градуса. Месячная сумма осадков составит 34-44 мм. Таким образом, среднемесячная температура воздуха будет на два-три градуса выше нормы, а сумма осадков составит 50-90% от климатической нормы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

В первой половине месяца преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются в пределах +7…+12 градусов, в отдельные дни возможен прогрев до +14…+16 градусов. Преобладающие ночные температуры - от 0 до +5 градусов. В отдельные ночи температура будет понижаться до 0...-3.

Во второй половине месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах +11…+16 градусов, в отдельные дни прогрев будет достигать +17…+21 градуса. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах +3…+8 градусов, но в отдельные ночи при прояснениях температура воздуха может понижаться до нуля.

В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

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Тёплый и сухой апрель прогнозируют метеорологи в Псковской области

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