Общественные помощники губернатора обсудили практики работы в соцсетях и взаимодействия со СМИ
Обучающий семинар для общественных помощников губернатора прошёл в пятницу, 29 марта, в медиацентре Псковского агентства информации. Темой экспертного разговора стала работа с социальными сетями и налаживание эффективного взаимодействия со средствами массовой информации.
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Фото: ПАИ, ЦУР
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Фото: ПАИ, ЦУР
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Фото: ПАИ, ЦУР
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Фото: ПАИ, ЦУР
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Фото: ПАИ, ЦУР
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Фото: ПАИ, ЦУР
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Фото: ПАИ, ЦУР
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Фото: ПАИ, ЦУР
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Фото: ПАИ, ЦУР
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Фото: ПАИ, ЦУР
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Фото: ПАИ, ЦУР
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Фото: ПАИ, ЦУР
Перед участниками семинара выступили эксперты Центра управления регионом и государственного медиахолдинга Псковской области. Кроме того, общественные помощники губернатора ознакомились с работой редакций госмедиахолдинга.
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Общественные помощники губернатора обсудили практики работы в соцсетях и взаимодействия со СМИ
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