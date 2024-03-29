Общественные помощники губернатора обсудили практики работы в соцсетях и взаимодействия со СМИ

16:53, 29 марта 2024, ПАИ

Обучающий семинар для общественных помощников губернатора прошёл в пятницу, 29 марта, в медиацентре Псковского агентства информации. Темой экспертного разговора стала работа с социальными сетями и налаживание эффективного взаимодействия со средствами массовой информации.



Фото: ПАИ, ЦУР



Фото: ПАИ, ЦУР



Фото: ПАИ, ЦУР



Фото: ПАИ, ЦУР



Фото: ПАИ, ЦУР



Фото: ПАИ, ЦУР



Фото: ПАИ, ЦУР



Фото: ПАИ, ЦУР



Фото: ПАИ, ЦУР



Фото: ПАИ, ЦУР



Фото: ПАИ, ЦУР



Фото: ПАИ, ЦУР























Перед участниками семинара выступили эксперты Центра управления регионом и государственного медиахолдинга Псковской области. Кроме того, общественные помощники губернатора ознакомились с работой редакций госмедиахолдинга.