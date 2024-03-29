Tele2 укрепила позиции в В2В-сегменте Северо-Запада: база корпоративных клиентов выросла на 18%

17:02, 29 марта 2024, ПАИ

Tele2 подвела итоги работы B2B-сегмента на Северо-Западе в 2023 году. Прирост абонентской базы компании составил 18 %, выручки – 11 %. Корпоративные клиенты компании стали чаще использовать сервисы на основе Big Data: предприниматели с помощью SMS-рассылки находят работников и проводят рекламные кампании. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Tele2.

Tele2 зафиксировала рост по основным бизнес-показателям в В2В-сегменте в регионах Северо-Запада. Абонентская база в 2023 году увеличилась на 18 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом. При этом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области число корпоративных клиентов выросло на 26 %. Общая выручка по региону в прошлом году показала прирост на 11 %. В отдельных областях этот показатель выше: в Архангельской и Мурманской областях выручка поднялась на 14 %.

Среди клиентов оператора становится больше представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас подключить услуги связи для юридических лиц можно в петербургских центрах «Мои документы», где предприниматели получают широкий спектр сервисов при открытии своего дела. Это стало возможным благодаря соглашению между Tele2 и Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

На фоне ухода крупных компаний с российского рекламного рынка более востребованной стала услуга «SMS-Таргет». Таргетированная рассылка даёт возможность точно определить целевую аудиторию, привлечь новых клиентов. Крупные предприятия также используют сервис для подбора линейного персонала. Набирает популярность услуга «Бизнес-чат», которая объединяет все каналы связи с клиентами в одном окне с помощью агрегатора соцсетей и мессенджеров. Кроме того, традиционно бизнес активно использует корпоративные АТС.

«Бизнес-аналитика на основе «больших данных» давно уже стала стандартом в работе больших корпораций. Однако подобные сервисы с каждым годом становятся более доступными, их теперь активно используют представители малого и среднего бизнеса. Мы сотрудничаем со всеми. Большие финансовые компании используют наши данные для скоринга и борьбы с мошенниками, индивидуальные предприниматели с помощью сервисов Tele2 строят эффективные рекламные кампании или автоматизируют рутинные бизнес-задачи. Даже автоматы по продаже чистой воды сегодня работают с использованием встроенных SIM-карт. Поэтому мы видим, что для дальнейшего роста В2В-сегмента есть еще пространство», – отметила руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Виктория Байрамова.

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