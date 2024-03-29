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Общество

В Псковской области произведён технический запуск асфальтобетонного завода «Амманн» 

Асфальтобетонный завод «Амманн» «Псковавтодора» готов к дорожному сезону в Псковской области. Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня был произведён технический запуск завода и изготовлена первая тонна асфальтобетонной смеси в этом сезоне. Первый материал забрал псковский филиал для устранения ям на региональных дорогах», – сообщил он.

Отметим, что на «Амманне» выпускается асфальтобетонная смесь, соответствующая современным стандартам качества и новому ГОСТу, а также щебёночно-мастичный асфальтобетон. Материалы применяются на региональных объектах, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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