Онколог назвал долю наследственного рака среди всех случаев

23:59, 15 сентября 2026, ПАИ

Лишь 10–15 % онкологических заболеваний обусловлены наследственностью, заявил директор Санкт-Петербургского онкоцентра имени Н. П. Напалкова, профессор Владимир Моисеенко на форуме «Ради жизни», пишет РИА Новости.

По словам онколога, когда заболевают молодые люди, семейные виды рака действительно имеют генетическую природу, однако на них приходится всего 10–15 % случаев. Оставшиеся 85 % – это спорадический рак, не связанный с наследственными факторами, подчеркнул он.

Отметим, что IX Международный форум онкологии и радиотерапии «Ради жизни – For Life» проходит в Москве 14–18 сентября.