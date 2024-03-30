Врач Болибок рассказал, когда аллергия может пройти навсегда

10:07, 30 марта 2024, ПАИ

При каком условии аллергия может пройти навсегда, рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, пишет ТАСС.

Врач отметил, что если очень длительное время не контактировать с аллергеном, то иммунная система про него «забудет» и аллергия может пройти.

«Вот, к примеру, дети: мы говорим родителям, что если вы не будете давать аллергенный продукт, то через какое-то время, через несколько лет, ребёнок сможет есть этот продукт, у него пройдёт на него аллергия», – пояснил Владимир Болибок.

Кроме того, он отметил, что в его практике был случай, когда человек каждый раз во время пыления берёзы уезжал в командировку на север. Через шесть лет, когда пациент остался в родном городе, выяснилось, что аллергия на пыльцу исчезла.

Врач пояснил, что во время аллергии организм выдает иммунную реакцию на безобидные вещи, например, на пыльцу, как будто на инфекцию. «А если вы не контактируете с инфекцией, у вас организм забывает про неё, антитела перестают вырабатываться. Всё, у вас аллергия прошла», – рассказал Владимир Болибок.