Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врач Болибок рассказал, когда аллергия может пройти навсегда

При каком условии аллергия может пройти навсегда, рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, пишет ТАСС.

Врач Болибок рассказал, когда аллергия может пройти навсегда. Фото: ПАИ

Врач отметил, что если очень длительное время не контактировать с аллергеном, то иммунная система про него «забудет» и аллергия может пройти.

«Вот, к примеру, дети: мы говорим родителям, что если вы не будете давать аллергенный продукт, то через какое-то время, через несколько лет, ребёнок сможет есть этот продукт, у него пройдёт на него аллергия», – пояснил Владимир Болибок.

Кроме того, он отметил, что в его практике был случай, когда человек каждый раз во время пыления берёзы уезжал в командировку на север. Через шесть лет, когда пациент остался в родном городе, выяснилось, что аллергия на пыльцу исчезла.

Врач пояснил, что во время аллергии организм выдает иммунную реакцию на безобидные вещи, например, на пыльцу, как будто на инфекцию. «А если вы не контактируете с инфекцией, у вас организм забывает про неё, антитела перестают вырабатываться. Всё, у вас аллергия прошла», – рассказал Владимир Болибок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 марта 2024

Псковский актёр исполнил одну из главных ролей в спин-оффе сериала «Выжившие»
30 марта 2024

Маршруты Псковской области вошли в журнал «Национальные туристские маршруты»
30 марта 2024

Публикуем график отключений электроэнергии в Локнянском районе
30 марта 2024

До 20 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 31 марта
30 марта 2024

Врач Болибок рассказал, когда аллергия может пройти навсегда
30 марта 2024

Крольчонка спасли сотрудники МЧС при пожаре в Великолукском районе
30 марта 2024

Четыре новых автобуса поступили в Печорский район
30 марта 2024

Восход Луны над Покровской башней запечатлел пскович

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...