Псковский инструктор вошёл в число исполнителей неофициального гимна центра «Воин»

15:19, 30 марта 2024, ПАИ

Псковский инструктор стал одним из исполнителей песни о центре спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», сообщили в Telegram-канале центра.

В рамках интенсива «Наставники специального назначения», который прошёл в Тюменской области, инструкторы, которые в скором времени пополнят центр «Воин», исполнили песню «‎Кто научит своих не бросать?»‎.

Песня посвящена организации, её смыслам, миссии, сотрудникам и курсантам. Она подчёркивает связь поколений и роль наставников в обучении молодого поколения. Композицию сразу назвали неофициальным гимном центра.

Автором слов стал инструктор регионального отделения центра «Воин» в ДНР Максим Сухинин.

Исполнили песню директор филиала центра в Донецкой Народной Республике Александр Камышов, а также инструкторы из ЛДНР, Псковской и Волгоградской областей.