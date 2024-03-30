Псковский инструктор вошёл в число исполнителей неофициального гимна центра «Воин»
Псковский инструктор стал одним из исполнителей песни о центре спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», сообщили в Telegram-канале центра.
В рамках интенсива «Наставники специального назначения», который прошёл в Тюменской области, инструкторы, которые в скором времени пополнят центр «Воин», исполнили песню «Кто научит своих не бросать?».
Песня посвящена организации, её смыслам, миссии, сотрудникам и курсантам. Она подчёркивает связь поколений и роль наставников в обучении молодого поколения. Композицию сразу назвали неофициальным гимном центра.
Автором слов стал инструктор регионального отделения центра «Воин» в ДНР Максим Сухинин.
Исполнили песню директор филиала центра в Донецкой Народной Республике Александр Камышов, а также инструкторы из ЛДНР, Псковской и Волгоградской областей.