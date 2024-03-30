Псковский омбудсмен провёл приём граждан в единый день бесплатной правовой помощи

16:00, 30 марта 2024, ПАИ

В единый день бесплатной правовой помощи уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов провёл дополнительный приём граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В ходе приёма к Дмитрию Шахову обратились жители региона по вопросам защиты их прав в сфере образования, спорта, а также правовых и социальных гарантий военнослужащих и членов семей участников специальной военной операции.

По всем обращениям омбудсмен дал подробные правовые консультации и разъяснения, в том числе и письменные, а также помог составить заявления, ходатайства и другие документы правового характера в целях обеспечения прав и законных интересов заявителей.

Два заявления Дмитрий Шахов лично принял для рассмотрения уже в порядке исполнения государственных полномочий.