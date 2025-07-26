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Общество

Военно-историческая реконструкция «Суражские ворота» прошла в Псковской области

Военно-историческая реконструкция «Суражские ворота» прошла в деревне Бор Усвятского округа сегодня, 26 июля. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

  • Реконструкция «Суражские ворота»
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Реконструкция «Суражские ворота»
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Реконструкция «Суражские ворота»
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Реконструкция «Суражские ворота»
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Реконструкция «Суражские ворота»
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Реконструкция «Суражские ворота»
    Фото: газета «Новая жизнь»

Открытием тематической программы «Край партизанской славы», стала реконструкция масштабного сражения. «В ходе зимнего наступления 1942 года войска 4-й ударной армии вклинились в стык между группами немецких армий «Центр» и «Север», перерезали две рокадные дороги. Во вражеской обороне от Усвят до Суража образовался 40-километровый разрыв по фронту, который заняли партизаны. Они помогали армейским соединениям удерживать позиции», – рассказал преподаватель Усвятской школы Виктор Бонадыченко.

В тот же момент гости праздника перенеслись в июль 1942 года, наблюдая, как в сторону «Суражских ворот» из расположения регулярных частей Красной Армии выдвигаются автомобили, нагруженные ящиками с медикаментами, продуктами питания, мешками в сопровождении партизан.

Отметим, что реконструкцию организовали военно-исторические клубы из Невеля и Великих Лук.

Ранее сообщалось, что торжества в честь 50-летия открытия памятного знака «Суражские ворота» прошли в Усвятском округе.

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