Всенощное бдение в канун Недели седьмой по Пятидесятнице началось в Псково-Печерском монастыре

22:06, 26 июля 2025, ПАИ

Всенощное бдение в канун празднования Недели седьмой по Пятидесятнице, памяти святых отцов шести Вселенских Соборов проходит в Псково-Печерском монастыре сегодня, 26 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе обители.

Богослужение возглавил иеромонах Прохор (Андрейчук) по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея.

Ему сослужили архимандрит Филарет (Кольцов) с братией и гостями обители в священном сане. За богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской семинарии, прихожане обители и паломники.