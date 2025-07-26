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Всенощное бдение в канун Недели седьмой по Пятидесятнице началось в Псково-Печерском монастыре

Всенощное бдение в канун празднования Недели седьмой по Пятидесятнице, памяти святых отцов шести Вселенских Соборов проходит в Псково-Печерском монастыре сегодня, 26 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе обители.

Скриншот из телеграм-канала обители

Богослужение возглавил иеромонах Прохор (Андрейчук) по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея.

Ему сослужили архимандрит Филарет (Кольцов) с братией и гостями обители в священном сане. За богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской семинарии, прихожане обители и паломники.

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