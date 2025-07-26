Псковичка заняла шестое место на первенстве России по лёгкой атлетике

22:16, 26 июля 2025, ПАИ

Псковская спортсменка Елизавета Николаева заняла шестое место на первенстве России по лёгкой атлетике среди спортсменок до 23 лет.

Первенство прошло в Чебоксарах с 25 по 27 июля. Результат Елизаветы Николаевой в беге на 3000 метров с препятствиями – 11 минут ровно.

В нынешнем сезоне псковичка приняла участие в международных соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских» и установила там личный рекорд, показав результат 10 минут 27 секунд. В прошлом году она стала бронзовым призёром первенства страны в этом же возрасте.

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