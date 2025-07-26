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Псковичка заняла шестое место на первенстве России по лёгкой атлетике

Псковская спортсменка Елизавета Николаева заняла шестое место на первенстве России по лёгкой атлетике среди спортсменок до 23 лет.

Елизавета Николаева. Фото: ВФЛА

Первенство прошло в Чебоксарах с 25 по 27 июля. Результат Елизаветы Николаевой в беге на 3000 метров с препятствиями – 11 минут ровно.

В нынешнем сезоне псковичка приняла участие в международных соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских» и установила там личный рекорд, показав результат 10 минут 27 секунд. В прошлом году она стала бронзовым призёром первенства страны в этом же возрасте.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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