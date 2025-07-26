Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Праздничный концерт стартовал в честь 1122-летия Пскова

Праздничный концерт стартовал в честь 1122-летия Пскова в Финском парке. Мероприятие проходит на центральной сцене, передаёт корреспондент ПАИ.

Праздничный концерт в Пскове. Фото: ПАИ

Главной звездой концерта станет российская певица Анет Сай. Она не только поздравит всех псковичей, но и споёт всеми любимые песни, а присоединится к ней автор и исполнитель Лиза Матрёшка. Также пройдёт свето-зеркальное шоу «Джокерс» от гостей из Санкт-Петербурга.

Ознакомиться с программой празднования на завтра можно по ссылке.

Напомним, что в этом году Псков отмечает 1122-ю годовщину с момента первого упоминания в летописи и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 июля 2025

Военно-историческая реконструкция «Суражские ворота» прошла в Псковской области
26 июля 2025

Певица Анет Сай выступает на праздничном концерте в честь Дня города Пскова
26 июля 2025

Торжества в честь 50-летия открытия памятного знака «Суражские ворота» прошли в Усвятском округе
26 июля 2025

Псковичка заняла шестое место на первенстве России по лёгкой атлетике
26 июля 2025

Всенощное бдение в канун Недели седьмой по Пятидесятнице началось в Псково-Печерском монастыре
26 июля 2025

Псковичей приглашают на службу в полицию
26 июля 2025

Праздничный концерт стартовал в честь 1122-летия Пскова
26 июля 2025

IV международный турнир по мини-футболу проходит в Пыталово

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...