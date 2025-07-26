Праздничный концерт стартовал в честь 1122-летия Пскова

21:40, 26 июля 2025, ПАИ

Праздничный концерт стартовал в честь 1122-летия Пскова в Финском парке. Мероприятие проходит на центральной сцене, передаёт корреспондент ПАИ.

Главной звездой концерта станет российская певица Анет Сай. Она не только поздравит всех псковичей, но и споёт всеми любимые песни, а присоединится к ней автор и исполнитель Лиза Матрёшка. Также пройдёт свето-зеркальное шоу «Джокерс» от гостей из Санкт-Петербурга.

Ознакомиться с программой празднования на завтра можно по ссылке.

Напомним, что в этом году Псков отмечает 1122-ю годовщину с момента первого упоминания в летописи и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.