Торжества в честь 50-летия открытия памятного знака «Суражские ворота» прошли в Усвятском округе

23:07, 26 июля 2025, ПАИ

Торжества в честь 50-летия открытия памятного знака «Суражские ворота» прошли у деревни Бор Усвятского округа сегодня, 26 июля. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Глава Усвятского округа Дмитрий Петров вместе с делегациями, прибывшими из Смоленской области, а также из Белоруссии принял участие в возложении цветов к памятному знаку.

Кроме того, был создан макет партизанской деревни. Активными участниками тематической программы «Край партизанской славы» стали представители военно-исторических клубов, поискового отряда «Гвоздика», пограничники, ветераны и участники специальной военной операции, гости края и жители округа.

«Витебские ворота» или «Суражские ворота» – это 40-километровый коридор в линии фронта, через который в тыл врага направлялись диверсионные группы, переправлялись оружие, боеприпасы, медикаменты, газеты и листовки. Кроме того, это позволило провести эвакуацию около 200 тысяч мирных жителей.