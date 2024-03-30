Весенний месячник благоустройства стартует в Пскове 1 апреля
Весенний месячник благоустройства пройдёт в Пскове с 1 по 30 апреля. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Псковичи, организации и предприятия могут самостоятельно выбрать место для проведения субботника или обратиться за рекомендациями в управление городского хозяйства. Подать заявку можно по номеру телефона 29-15-22.
Кроме того, участникам уборки предоставят необходимый инвентарь: грабли, мешки, перчатки.
«Присоединяйтесь к генеральной уборке города!» – призвал глава Пскова.
Он напомнил, что в прошлом году субботники прошли на 49 территориях. Всего было вывезено 300 кубометров мусора, а в месячнике приняло участие более 1800 человек.
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