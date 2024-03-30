Весенний месячник благоустройства стартует в Пскове 1 апреля

15:39, 30 марта 2024, ПАИ

Весенний месячник благоустройства пройдёт в Пскове с 1 по 30 апреля. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Псковичи, организации и предприятия могут самостоятельно выбрать место для проведения субботника или обратиться за рекомендациями в управление городского хозяйства. Подать заявку можно по номеру телефона 29-15-22.

Кроме того, участникам уборки предоставят необходимый инвентарь: грабли, мешки, перчатки.

«Присоединяйтесь к генеральной уборке города!» – призвал глава Пскова.

Он напомнил, что в прошлом году субботники прошли на 49 территориях. Всего было вывезено 300 кубометров мусора, а в месячнике приняло участие более 1800 человек.