Псковичек приглашают на бесплатный консультативный приём по лечению бесплодия

11:34, 31 марта 2024, ПАИ

Псковичек приглашают на бесплатный консультативный приём по лечению бесплодия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского клинического перинитального центра.

Бесплатная консультация включает в себя анализ медицинской документации и сбор анамнеза, осмотр на гинекологическом кресле, рекомендации по подготовке пакета документов на ЭКО, обсуждение вариантов лечения и дообследования, ответы на вопросы.

Даты консультаций: 10 апреля – Надежда Герасимович, 25 апреля – Юлия Цыцарева, 6 мая – Светлана Паскарь. Записаться на приём можно по номерам телефона (8 8112) 56-92-73, 56-92-59.