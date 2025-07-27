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Александр Котов поздравил псковичей с Днём ВМФ

С Днём Военно-Морского Флота России поздравил офицеров, матросов и ветеранов морской службы председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсобрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Отечественный флот – неотъемлемая часть нашего национального достояния, символ мощи нашей великой Родины и гордость нашего народа. Для каждого региона нашей необъятной страны, включая Псковскую область, День ВМФ является особенным праздником. В этот день мы с благодарностью вспоминаем заслуги выдающихся флотоводцев прошлого, отдаём дань уважения ветеранам и нынешнему поколению моряков за их огромный вклад в оборону государства, чтим память бесстрашных командиров и матросов разных эпох, отдавших жизни во имя Родины», – сказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что особенно значимо празднование Дня Военно-Морского Флота в юбилейный год Великой Победы, так как именно в такие дни остро ощущается важность передачи ратных традиций, сохранения исторической памяти и воспитания молодого поколения в духе служения Отечеству.

«Пусть Российский Военно-Морской Флот остаётся надёжной защитой и гордостью нашей страны, обеспечивая её безопасность и развитие. С праздником! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям! Успехов в службе Отечеству!» – пожелал спикер областного Собрания.

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