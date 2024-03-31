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Общество

Псковский музей присоединится к всемирной акции «Зажги синим»

2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Псковский музей присоединится к всемирной акции «Зажги синим». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото Псковского музея

С 2008 года по инициативе фонда Autism Speaks ежегодно по всему миру проходит акция «Зажги синим» (Light It Up Blue) в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также для привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма. Синий – официальный цвет организации. В этот день в странах, присоединившихся к акции, здания подсвечивают синими прожекторами.

В России акция проводится с 2013 года, первым городом-участником стала Москва. В этом году Псковский музей-заповедник тоже примет участие в акции «Зажги синим».

2 апреля сотрудники детского музейного центра проведут образовательные программы в Поганкиных палатах для родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра. В картинной галерее пройдёт музейное занятие «Путешествие в мир прекрасного» для воспитанников производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В. П. Шмитца.

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