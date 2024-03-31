Врач-гематолог появилась в поликлинике при Великолукской больнице

12:37, 31 марта 2024, ПАИ

В поликлинике № 1 Великолукской межрайонной больницы начала приём пациентов врач-гематолог Марина Семилетова. Врач высшей категории имеет стаж более 20 лет. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Запись на приём осуществляется по направлению от врача-терапевта. Все интересующие вопросы можно уточнить по номеру: 8 (81153) 7-88-99.

Ранее врач работала в терапевтическом отделении в стационаре Великолукской межрайонной больницы.