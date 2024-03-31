Губернатор Псковской области показал школьникам свой кабинет и рассказал о звонках президента
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл экскурсию для псковских школьников по зданию регионального правительства в рамках просветительской акции «Прогулка со Знанием» российского общества «Знание». Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
Михаил Ведерников показал школьникам свой рабочий кабинет, рассказал о возможностях спецсвязи и информационной системе. Губернатор вместе со школьниками проверили, чем занимается на работе глава Пскова Борис Елкин
Кроме того, ребятам показали ситуационный центр, рассказали о его оснащение и назначении.
В ответ на просьбу одной из школьниц Михаил Ведерников пообещал обсудить с руководством ПсковГУ префренции при поступлении в вуз для учащихся педагогических классов.
Предыдущие части экскурсии можно посмотреть здесь, здесь, здесь и вот здесь.
Губернатор Псковской области показал школьникам свой кабинет и рассказал о звонках президента