Губернатор Псковской области показал школьникам свой кабинет и рассказал о звонках президента

15:16, 31 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл экскурсию для псковских школьников по зданию регионального правительства в рамках просветительской акции «Прогулка со Знанием» российского общества «Знание». Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников показал школьникам свой рабочий кабинет, рассказал о возможностях спецсвязи и информационной системе. Губернатор вместе со школьниками проверили, чем занимается на работе глава Пскова Борис Елкин

Кроме того, ребятам показали ситуационный центр, рассказали о его оснащение и назначении.

В ответ на просьбу одной из школьниц Михаил Ведерников пообещал обсудить с руководством ПсковГУ префренции при поступлении в вуз для учащихся педагогических классов.

Предыдущие части экскурсии можно посмотреть здесь, здесь, здесь и вот здесь.