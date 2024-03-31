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Общество

Похолодание прогнозируют на Северо-Западе на следующей неделе

Какой будет погода на Северо-Западе России на следующей неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

Похолодание прогнозируют на Северо-Западе на следующей неделе. Фото: ПАИ

На Северо-Запад в начале недели циклон забросит воздух из субтропического пояса, днём на юге региона температура поднимется до +16…+21 градусов. Но затем начнётся арктическое вторжение, пройдут дожди, местами переходящие в снег, и дневная температура на севере понизится до –1…–6 градусов, в южной части – до +2…+7 градусов.

В Санкт-Петербурге время от времени пройдут дожди, в понедельник днём температура достигнет +16…+19 градусов, а со вторника похолодает до +3…+6 градусов.

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