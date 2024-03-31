Завершён проект реставрации церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы в Пскове

19:58, 31 марта 2024, ПАИ

Завершён проект реставрации церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Предпроектные работы включали археологические исследования, проработку вариантов конструктивных решений.

Отмечается, что храм находится в сложном состоянии из-за плохой сохранности несущих конструкций. Специалисты предложили несколько вариантов, некоторые из них приняли к рассмотрению.

Храм мужского Козьмодемьянского (Гремяцкого) монастыря был впервые упомянут в летописях в 1383 году. В XVII веке к нему пристроили притвор и звонницу. В 1764 году монастырь упразднили, а церковь стала приходской. В 1808 году её предназначили к сносу как ветхую, однако Святейший синод разборку церкви не разрешил. В 1850 году купец П. М. Стехновский отремонтировал её на свои средства. В 1920 году церковь частично обследовал К. К. Романов. Во время фашистской оккупации в церкви размещалась конюшня. В 1947 году Юрий Спегальский выполнил проект реставрации. В 1950 году церковь была частично отреставрирована, в 2019 году в ней возобновились богослужения.